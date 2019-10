UN SPECIALISTE EN ORL A LA RESCOUSSE A TISSEMSILT : 68 interventions chirurgicales à l'hôpital de Bordj Bounaama

Pour venir assister et aider leurs collègues médecins des hôpitaux de l’Algérie profonde comme c’était le cas avec l’établissement public hospitalier Abdelkader Bounaama de Bordj Bounaama dans la wilaya de Tissemsilt, une équipe médicale spécialisée en ORL guidée par l’éminent professeur chirurgien, M. Djillali Abbed Khaled qui a effectué un séjour de quelques jours dans la wilaya où il a opéré exactement (68) interventions chirurgicales, dont la dernière était en cette fin de semaine et un nombre important de consultations a-t-on appris auprès de l'hôpital de Bordj Bounaama. Le professeur venu de Chlef ajoute la même source, a réalisée 68 opérations chirurgicales pour prodiguer des soins, notamment pour les citoyens des zones enclavées ainsi que des wilayas voisines tout en assurant à chaque fois la formation pour le personnel médical et paramédical local.