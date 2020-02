UN LYCEE TRANSFORME EN INSTITUT A RELIZANE : Les parents d’élève expriment leur mécontentement

Les habitants de l’AADL, de Laropel, du village Braali et des 600 logements à Relizane ont lancé un autre appel aux autorités concernées après les manifestations organisées devant l’Institut national de formation des employés de l’éducation nationale « Mohamed Cherif Messaadia » de procéder à la transformation de l’institut en lycée. En effet, après avoir été programmé lors de l'achèvement des travaux en un lycée, il s’est vu transformé, il y a plusieurs années en un institut de formation du personnel du secteur de l'éducation nationale. Selon les parents des élèves, leurs enfants souffrent de la mobilité vers d'autres établissements secondaires éloignés de leur quartier en l’absence de transports urbains. Enfin, les parents des élèves ont souligné dans leur position que la restauration de l’institut et sa transformation en école secondaire constitueraient un réel acquis au regard de la souffrance de leurs enfants, surtout que la plupart des familles à revenu limité, indiquent une date pour organiser des sit in.