Tous les chemins mènent à Sidi Mejdoub

Moul Firma, qui voulait se faire établir un livret foncier, est tombé par hasard sur une information d’une extrême gravité. Moul Firma a appris que des ‘’prédateurs fonciers’’ ont réussi à se faire acceptés dans des Associations qui défendent le patrimoine culturel mostaganemois avec la complicité de certains présidents d’Association. Ils ont décidé d’unir leurs efforts pour faire chanter les autorités locales afin de s’accaparer des terrains dans les zones où il y’a eu des opérations de démolition à l’instar de Sidi Mejdoub. Les prédateurs et leurs nouveaux alliés ont convenu d’attiser le courroux des citoyens via les réseaux sociaux et sur internet, tout en espérant d’être associés aux démarches des autorités pour reconfigurer le littoral mostaganemois. Moul Firma a même été informé d’un supposé payement d’une avance à deux présidents d’Association.