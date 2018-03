Temmar booste le LPA !

La crise du logement semble s’éterniser et l’Algérien est toujours en est un farouche demandeur mais comme la majorité sont des citoyens de modeste condition c’est la formule la plus adaptée qui est la favorite et, en ce sens c’est le ‘’Le Logement Promotionnel Aidé’’ qui occupe le devant de la scène dans les divers programmes initiés par l’Etat. Anciennement, rappelons-nous, c’était le ‘’LSP’’ autrement dit le fameux ‘’Logement Social Public’’ appelé couramment dans le langage populaire ‘’ le Social’’ .En effet, après avoir fait une certaine mue dans le fond et la forme, il est redevenu ce que nous connaissons aujourd’hui : le LPA …Il n’a pas fait long feu, comme on dit, puis qu’il a été puisqu’il a été supprimé de la nomenclature officielle des Programmes de logements. On suppose que la raison tient au fait que les finances de l’Etat sont dans une mauvaise passe, pour ne pas dire difficile pour lui en rajouter d’autres dépenses sociales. Fort heureusement, à la faveur d’un remaniement au cours de l’été 2018, dans la composante du gouvernement, l’ex-wali, promu au poste de Ministre de l’habitat et de la ville, pour ses compétences, ressuscita le logement promotionnel aidé ‘’Programme LPA’’ et le remis au goût du jour. Il savait que ce programme est la seule formule valable pour l’immense majorité des algériens demandeurs et, c’est un facteur de stabilité sociale qui est inscrite dans les grandes lignes de la politique nationale. M.Abdelwahid Temmar, Ministre de l’habitat et de la ville, en connaisseur avisé et expérimenté à certainement dû résoudre de nombreuses équations pour réhabiliter ce programme LPA, moyennant quelques réajustement de la formule-type pour trouver un juste équilibre entre les intérêts de l’Etat et du citoyen. Dans sa nouvelle formule, pour l’heure, 70 000 logements LPA sont prévus pour l’année 2018 et c’est un chiffre appelé, éventuellement, à être revu à la hausse, comme l’a indiqué dernièrement, M. Abdelwahid Temmar. Ce dernier a annoncé, en dernier lieu, qu’un nouveau type de logement sera lancé «après la fin de l'opération d'encadrement du logement promotionnel aidé (LPA)». Il s’agirait de la formule du ‘’Logement locatif promotionnel (LLP)’’ dont on ne connait pas les détails concernant cette dernière, pour le moment. En tous cas, ce secteur, sensible et stratégique a le vent en poupe puis que le nouveau Ministre est aux commandes mettant les bouchées doubles dans l’assainissement, l’organisation, le suivi et la dynamisation du programme logement pour tous.