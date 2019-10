Tebboune s’est exprimé sur l’incident du cimetière d’El Alia !

L’ancien premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain s’est exprimé pour la première fois sur l’incident qui s’était produit au cimetière de El Alia entre lui, Saïd Bouteflika et Ali Haddad, affirmant que le comportement de ces derniers était «provocateur à son endroit». L’incident, qui a eu lieu lors des funérailles du feu Réda Malek, coïncidait avec la crise qui a éclaté entre Abdelmadjid Tebboune, en tant que premier ministre et des hommes d’affaires appuyés par le frère de l’ancien président Saïd Bouteflika. Sur une vidéo, on voit Tebboune mis en quarantaine, tandis que le trio Saïd Bouteflika, Ali Haddad et Abdelmadjid Sidi Saïd éclatait de rire. Cette scène a suscité une polémique d’autant plus qu’elle a eu lieu dans un endroit inadéquat mais qui laissait présageait que les jours de Tebboune à la tête du PM étaient comptés.