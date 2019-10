Tebboune dément avoir désigné des représentants dans les wilayas

La direction de la campagne électorale du candidat, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré que « personne n’a encore été désigné comme directeur de wilaya pour la campagne électorale ». Personne n’est mandaté pour être le porte-parole d’Abdelmadjid Tebboune », a indiqué dans un communiqué Mohamed Laagab, porte parole de la direction de la campagne de Tebboune. Le porte parole, a averti par ailleurs, « les médias et les utilisateurs des réseaux sociaux à ne pas être trompés, derrière les informations sans fondement à cet égard, dans le but d’induire les citoyens en erreur et de fausser l’image de ceux qui souhaitent se présenter au profit d’autres parties ». L’ancien Premier ministre Abdelmadjid Tebboune a retiré les formulaires de candidature à l’élection présidentielle le 26 septembre, et prévoit de se lancer dans une campagne électorale en cas ou son dossier sera accepté par l’autorité indépendante d’organisation des élections.