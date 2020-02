TROIS PERSONNES ARRETEES ET DES PSYCHOTROPES SAISIS A MASCARA : Un lieu de débauche démantelé à Tighennif

Les éléments de la brigade de recherches et d’intervention relevant de PJ de la Sûreté de la wilaya de Mascara ont démantelé un lieu de débauche et de trafic illicite de psychotropes, et à arrêter trois individus âgés entre 25 et 36 ans dont deux femmes, avec la saisie de 144 hallucinogènes de diverses marques et ce , après exploitation de renseignements parvenus à leurs services indiquant que la suspecte principale âgé de 34 ans utilisait son domicile familial, situé à Tighennif, comme lieu de débauche et de trafic illicite de substances psychotropes. Les procédures légales accomplies pour la perquisition du domicile de la suspecte, ont permis de l’arrêter avec deux autres personnes (un homme et une femme), et de saisir une quantité de 144 comprimés hallucinogènes. Les mis en cause ont été conduits au siège de la B.R.I où une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.