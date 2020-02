TRIBUNAL SIDI M'HAMED : Ouverture du procès de Kamel Chikhi dit "El-bouchi"

En effet, lors du procès de Kamel Chikhi, dit “el-bouchi” et autres individus, tous poursuivis pour octroi et perception d’avantages ainsi que d’abus de fonction, le principal accusé Kamel Chikhi, a affirmé que « Khaled Tebboune n’a rien à voir dans l’affaire ». En effet, Kamel Chikhi a répondu à propos de l’implication du fils du Chef de l’Etat, « Khaled Tebboune n’a rien à voir, il a été impliqué pour faire tomber son père. Il ne m’a jamais aidé, et ne m’a pas servi d’intermédiaire ». Pour rappel, le procès a été reporté le 5 février, pour absence des accusés dont certains sont en détention provisoire, et à cause de l'absence à la barre des personnes qui devaient témoigner. En juillet dernier, le tribunal de Sidi M'hamed avait condamné Kamel Chikhi à dix (10) ans de prison ferme, assortis d'une amende d'un (1) million de DA avec interdiction, pendant 5 ans, de conclure des marchés publics, outre le versement de 10 millions de DA au trésor public en tant que partie civile, pour "incitation à l'abus de pouvoir et octroi de pots-de-vin à des fonctionnaires des services de l'urbanisme d'Alger en contrepartie d'indus services". La même instance judiciaire avait prononcé des peines allant de quatre (04) à huit (08) ans de prison ferme à l'encontre de 12 autres accusés pour "abus de pouvoir et de fonction et acceptation de pots-de-vin et de cadeaux de l'accusé principal, Kamel Chikhi, en contrepartie de facilitations administratives pour la réalisation de ses projets immobiliers". Le tribunal avait également prononcé la saisie des biens immobiliers de certains accusés et des membres de leurs familles, et des amendes de 500.000 DA.