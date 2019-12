TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED : Reprise aujourd’hui du procès des anciens responsables

L'affaire d'anciens responsables et hommes d'affaires poursuivis dans des dossiers de corruption, dont le montage automobile et le financement occulte de la campagne électorale de l'ex-Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été mise en délibération pour la journée d’aujourd’hui, mardi 10 décembre, pour le prononcé du verdict, a décidé, dimanche soir, le juge de l'audience. L'audience du soir a été marquée par la poursuite des plaidoiries du collectif de défense des hommes d'affaires et l'intervention du Procureur de la République qui a donné la parole aux prévenus pour faire leurs dernières déclarations. Le Collectif a centré sa défense sur la présentation de preuves concernant les activités d'investissement en rejetant "catégoriquement" l'existence de relations de "favoritisme ou de clientélisme" entre les investisseurs, les anciens ministres et les cadres des ministères de l'Industrie et des Finances. La défense a relevé, à cet égard, que les décisions du Conseil national de l'investissement (CNI) relatives aux projets de montage de camions étaient soumises au "principe de consultation collective", le CNI étant présidé par le Premier ministre et comprend 11 départements ministériels. Les avocats de la défense ont également "critiqué" la teneur des rapports élaborés par l'Inspection générale de Finances (IGF), "dénudés de toute preuve matérielle impliquant les hommes d'affaires poursuivis dans l'affaire", avant de qualifier ces rapports de "violation substantielle des procédures légales".