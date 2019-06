TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED : Ouyahia et Zoukh auditionnés

Huit ministres devaient comparaître ce dimanche devant le tribunal de Sidi M’hamed pour des affaires liées à l’octroi de marchés publics et privilèges au groupe Tahkout. L’ex- Premier ministre, Ahmed Ouyahia, est le premier à être auditionné. L’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh fut aussi convoqué, et est passé devant le juge dans l’après-midi d’hier. A ceux-là s’ajoutent des dizaines de témoins, notamment des cadres de l’Office national des œuvres universitaires (ONOU), de l’Entreprise du transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) et de l’Agence nationale de développement et de l’Industrie (ANDI). Ces anciens hauts responsables seront interrogés sur des faits relatifs à plusieurs dossiers de marchés et de privilèges relatifs à l’investissement. Ahmed Ouyahia est arrivé au Tribunal de Sidi M’hamed d’Alger pour comparaître devant le juge d’instruction, a rapporté l’ENTV, sans donner d’autres détails. Aussi, Abdelkader Zoukh, ancien wali d’Alger, a quitté le tribunal de Sidi M’Hamed après une nouvelle comparution devant le juge d’instruction, a rapporté, également, l’ENTV, sans plus de détails. Pour rappel, l’ex-Premier ministre avait été auditionné par le procureur général du même Tribunal dans le cadre de l’enquête sur l’homme d’affaires Ali Haddad, qui est incarcéré à la prison d’El Harrach depuis début avril. Le 26 mai dernier, le Parquet général de la Cour suprême annonce avoir « reçu, ce dimanche 26 mai, du procureur général de la Cour d’Alger, le dossier des procédures relatives aux poursuites contre un groupe d’anciens membres du gouvernement, poursuivis « pour des faits punis par la loi relatives à la conclusion de marchés publics et de contrats contraires à la réglementation et les lois en vigueur ». Parmi les personnes poursuivies figure Ahmed Ouyahia.