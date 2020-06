TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED : Le procès de Tahkout reporté au 1er juillet

Le tribunal de Sidi M'hamed (Cour d'Alger) a décidé lundi de reporter le procès de l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout, poursuivi dans plusieurs affaires, notamment de corruption, au 1 juillet prochain et ce, en raison de l'absence de l'accusé principal et de l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Mahieddine Tahkout est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation en lien avec la corruption, dont "obtention de privilèges, d’avantages et de marchés publics en violation de la législation". Plusieurs responsables et anciens ministres sont également poursuivis dans ces affaires. Pour la même raison, le procès de l’homme d’affaire Ali Haddad a été reporté pour ce mardi 23 juin, selon une source judiciaire.