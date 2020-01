TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED : Djamel Ould Abbas de nouveau à la barre

Djamel Ould Abbas, ex- secrétaire général du FLN a été entendu, à nouveau, ce jeudi par le juge instructeur du tribunal de Sidi M'hamed, au niveau de la chambre numéro six du pôle spécialisé. Cette nouvelle audition s’inscrit dans le cadre de la poursuite des investigations dans les affaires de corruption pour lesquelles il est placé en détention préventive depuis le 7 juillet 2019. En l’occurrence la "dilapidation de deniers publics, conclusion d'un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, abus de fonction et faux en écritures publiques". Par ailleurs, selon En Nahar, citant des sources judiciaires, Djamel Ould Abbas a été transféré de sa cellule de la prison d’El Harrach vers la maison d’arrêt de Koléa.