TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED : Ali Haddad condamné à 18 ans de prison ferme

Le tribunal de Sidi M’Hamed d’Alger a rendu, mercredi matin, 1er juillet 2020, son verdict dans le procès de l’homme d’affaires Ali Haddad qui comparaissait pour "corruption" en compagnie de plusieurs ex- hauts responsables, dont les deux anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sallal. L’homme d’affaires, Ali Haddad, a été condamné à 18 ans de prison ferme et à un million de dinars d’amende avec la saisie de tous ses biens. Ses frères Rebouh (ex-président de l’USM Alger), Mohand, Ouamer et Améziane ont écopé de 4 ans de prison ferme et 8 millions de dinars d’amende. Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal , 8 ans de prison ferme et un million d’amende chacun. Amar Ghoul , 10 ans de prison ferme, Youcef Yousfi , 2 ans de prison ferme et 500.000 Da d’amende, Amara Benyounés 3 ans de prison ferme, Abdelkader Kadi 5 ans de prison ferme, Benmansour Abdelkader , 2 ans de prison ferme et S Mohamed 2 ans de prison ferme. Quant à Abdeslam Bouchouareb , actuellement en fuite et objet d’un mandat d’arrêt international , il est condamné à 20 ans de prison ferme.