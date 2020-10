TRIBUNAL DE CHERAGA : 15 ans de prison requis contre "Mme Maya", Hamel, El Ghazi et Zaâlane

Le procureur du tribunal de Cheraga (Alger), au terme de l'audition des principaux témoins dans l'affaire dite de "la fille cachée de Bouteflika", a prononcé des réquisitions sévères contre les principaux accusés dans cette affaire, une des plus emblématiques du chancre de la corruption qui a marqué les années Bouteflika. Ainsi, contre Nechnachi Razika, principale accusée, connue sous le nom de Mme Maya, le procureur a requis 15 ans de prison ferme et 6 millions de dinars d'amende, alors que Abdelghani Hamel, ex-DGSN et les ministres Mohamed El Ghazi et Abdelghani Zaâlane encoururent une peine de prison de 15 ans et des amendes de 2 millions de dinars pour les deux premiers et un million de dinars pour le dernier. Pour rappel, les griefs retenus contre les accusés sont notamment "blanchiment d’argent", "trafic d’influence", "octroi d’indus avantages", "dilapidation de deniers publics", "incitation d’agents publics pour l’octroi d’indus avantages" et "transfert illicite de devises vers l’étranger".