TRIBUNAL D’AIN TEMOUCHENT : 3 ans de prison pour le petit-fils de Ould Abbès

Trois ans de prison ferme assortis d’une amende de 200000 DA ont été requis à l’encontre du petit-fils de Djamel Ould Abbès. En effet, le tribunal d’Ain Temouchent, a requis trois ans de prison ferme à l’encontre de l’accusé, mais le verdict final de ce procès, sera rendu le 28 novembre, précise ce jeudi, 21 novembre, le site Ennahar Online. Le petit fils du sénateur et ancien secrétaire général du parti FLN, Djamel Ould Abbès est accusé de formation d’une association de malfaiteurs et incitation à l’attroupement non armé, ainsi que l’incitation à la violence et outrage à corps constitué. Ce dernier a été placé, en juin dernier, sous mandat de dépôt par le juge d’instruction de la cour de Aïn Témouchent.