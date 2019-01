TRIBUNAL ADMINISTRATIF : La grève de l'intersyndicale de l’Education déclarée illégale

Le tribunal administratif de Bir Mourad Rais (Alger) a rendu des jugements déclarant illégal la grève, à laquelle, a appelé le collectif des syndicats autonomes du secteur de l'éducation dans les trois paliers, a-t-on appris auprès du ministère de l'Education nationale. "Les jugements rendus par cette juridiction portent les numéros 213/19 pour le Syndicat national autonome des professeurs de l`enseignement secondaire et technique (SNAPEST), 216/19 pour le Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE), 215/19 pour l'Union nationale du personnel de l'éducation et de la formation (UNPEF), 214/19 pour le Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation (SATEF) et 217/19 pour le Conseil des lycées d'Algérie (CLA)", a-t-on précisé de même source. Le ministère de l'Education nationale avait indiqué dans la journée que le taux de suivi de cette grève au niveau national était de l'ordre de 8,27% entre personnels pédagogique et administratif, alors que les syndicats ont évoqué un taux "large et plus qu'acceptable".