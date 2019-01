TRANSFERT ILLICITE DE DEVISES VERS L'ETRANGER EN 2018 :Plus de 5 millions d'euros et 50.000 dollars saisis à Oran

Le problème du transfert illicite de devise a pris de l'ampleur au niveau de l'ensemble des ports et aéroports du pays, et même les frontières ne sont pas épargnées, selon le bilan de l'exercice 2018, établis par les éléments de la douane régionale d'Oran qui fait état des saisies de plus de 05 millions d'euros, et 50. 000 dollars, et tout dernièrement, samedi dernier, d’un autre montant de 30.000 dollars, et 7300 euros à l’aéroport d’Es-Sénia





Pour preuve , le samedi 26 Janvier 2019, les éléments de la brigade des douanes de l'aéroport d'Es Senia ‘’Ahmed Benbella’’ ont réussi à arrêter un ressortissant turc à destination d'Istanbul en possession de 30.000 dollars bien enveloppées dans un papier en aluminium pour échapper au scanner, ainsi qu'un algérien à destination de Paris en possession de 7300 euros qu'il aurait dissimulé dans une boîte de médicaments mais aussi dans une paire de chaussures de sport. A l’issue de ces opérations, les douanes ont pu saisir pas moins de 05 millions d’euros, 50 000 dollars et quelque dix millions de dinars. Ces montants colossaux étaient destinés à franchir les frontières algériennes d’une manière illégale. De même, plusieurs personnes ont été arrêtées et déférées devant la justice. Ces dernières allaient, dans la majorité des cas, prendre des vols à destination d’Istanbul, Doha ou Dubaï. Malgré l’état d’alerte maximale pour avorter toute tentative de fuite des capitaux, les contrebandiers n’abdiquent pas. Parfois, ils réussissent à quitter le territoire. Lundi dernier, un Algérien en possession de 740.000 dollars a été arrêté au poste frontalier de Melloula en Tunisie.

Habib Medjadji

Lu 57 fois

A LA UNE

