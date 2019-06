TRAGIQUE ACCIDENT DE LA ROUTE A GHARDAÏA : Trois morts et deux blessés près de Zelfana

Un choc frontal entre un véhicule de tourisme, avec à son bord trois personnes et un camion- citerne s’est produit sur la route nationale RN-49 reliant Ghardaia à Ouargla, à 8 Km de la station thermale de Zelfana, a indiqué, ce dimanche la protection civile. La même source a précisé que les trois passagers du véhicule, âgés entre 45 ans et 60 ans, y ont trouvé la mort alors que le chauffeur du camion et son compagnon souffrent de blessures. L’horreur de l’accident est telle que les secouristes de la protection civile ont dû faire usage d’un matériel spécifique pour extirper les corps des victimes a souligné la même source.