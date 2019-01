TRAFIC DE DROGUE A ALGER : Arrestation de 5 personnes dont une femme

La section de recherche de la Gendarmerie nationale (GN) d’Alger a démantelé un réseau criminel composé de cinq (5) individus dont une femme, et saisi 831 grammes de kif traité et 186 grammes de cocaïne, a indiqué le groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger, dans un communiqué. « La section de recherche de la Gendarmerie nationale d’Alger (GN) a réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogues, faux et usage de faux (permis de conduire) et usurpation d’identité », a précisé la même source, ajoutant que « le chef du réseau criminel est recherché et se déplaçait à bord d’un véhicule touristique avec un faux permis de conduire, et s’adonnait au trafic de drogues sous toutes ses formes ». Les éléments de la section de recherche de la GN ont mis sur pied un plan qui a abouti à l’arrestation du concerné à bord d’un véhicule à l’intérieur duquel « une quantité de drogue (dure) et une pesette utilisée en la matière ont été saisies », auxquelles s’ajoutent « 831 g de kif traité et 186 g de cocaïne », suite à la perquisition de son domicile, a ajouté le communiqué, cité par l’APS. Les individus composant ce réseau ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent après accomplissement de toutes les procédures légales, a conclu le communiqué.