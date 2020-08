TOURISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE : Mostaganem lance son plan d’urgence

Devant cette situation, il est important qu’un plan d’urgence doit être lancé pour le développement touristique durable en particulier dans des zones qui comportent des potentialités touristiques. En ces moments de Covid 19, il y a un rythme d’avancement appréciable des travaux, alors que d’autres sont en fin d’achèvement. Il y a également deux projets dont un qui se trouve en cours d’achèvement et l’autre en phase d’équipements. Notons que le parc hôtelier de la wilaya de Mostaganem a été renforcé par une résidence touristique dans sa première tranche au niveau de la cité balnéaire la Salamandre, composée de 18 chalets, une piscine, un parking d’une capacité de 108 véhicules, laquelle génèrera 20 postes d’emploi directs, s’ajoute à cela ,la réalisation de la deuxième tranche de la résidence hôtelière, laquelle regroupera, 12 chalets de 3 chambres avec deux étages et un appartement de deux étages, composé d’une salle de thé, d’un restaurant, d’une piscine et d’un parking. Ces réalisations permettront d’augmenter la capacité d’accueil des estivants et des touristes de l’intérieur du pays et des étrangers qui trouveront du confort pendant leur séjour à Mostaganem, la perle de la méditerranée. Il y’a lieu de signaler que tous les établissements hôteliers de la wilaya ont arrêté leur activité conjointement avec la période de pandémie et ont suivi à la lettre les consignes des pouvoirs publics relatives aux mesures à prendre durant cette crise sanitaire. En ce sens, plusieurs hôteliers privés ont volontairement décidé de fermer leurs établissements, alors que d’autres comme « AZ » et Mansour ont mis leurs hôtels à la disposition des autorités pour recevoir les citoyens algériens rapatriés nécessitant une période de confinement. Un début de recul de la pandémie peut laisser présager un redémarrage des réservations de dernière minute pour la saison estivale