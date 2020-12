TOSYALI ORAN : 8000 tonnes de fil métallique exportées vers l'Italie et la Roumanie

Tosyali Algérie, leader du fer et de l’acier, reprend fièrement le flambeau pour honorer l'excellence historique de la sidérurgie algérienne. Le complexe sidérurgique Tosyali de la zone industrielle de Bethioua dans la wilaya d’Oran a annoncé l’exportation de 8000 tonnes de fil métallique vers l’Italie et la Roumanie. Il s’agit de 5000 tonnes de fil métallique expédiés depuis le port de Mostaganem vers le port de Braila en Roumanie et de 3000 tonnes du même produit exportés depuis le port d’Arzew (Oran) vers le port de Catania en Italie, a précisé la cellule de communication du complexe algéro-turc. Selon la même source, c’est la troisième opération d’exportation de ce type de produit et la neuvième opération d’exportation des différents produits du complexe sidérurgique au titre de l’année 2020 en cours depuis les ports de Mostaganem et d’Arzew (Oran) à l’Ouest du pays. Pour rappel, le complexe « Tosyali » a exporté, durant l’année en cours, plus de 67.000 tonnes de rond à béton vers la Grande Bretagne, le Canada et les Etats unis d’Amérique, ainsi que 3.000 tonnes de tubes métalliques vers l’Angola et environ 60 tubes d’acier en spirale de gros volume et plus de 3.000 tonnes de fil métallique vers le Sénégal.