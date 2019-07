TLEMCEN : Saisie de faux billets à Marsa Ben M’hidi

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et agissant sur information parvenue faisant état de la présence d’une personne activant dans la falsification de la monnaie nationale, les éléments de la sureté de daïra de Marsa Ben M’hidi, relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen, ont diligenté une enquête ayant abouti à l’identification du mis en cause en l’occurrence A.A. 25 ans et à son arrestation. Après une fouille corporelle, opérée, les policiers ont découvert qu’il portait une somme de 10000 dinars sous forme de 10 faux billets de 1000 dinars qu’il écoulait en procédant aux divers achats. Présenté par devant le procureur près le tribunal de Bab El Assa, il a été mis en détention préventive, conclut le communiqué de la sureté de wilaya.