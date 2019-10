TLEMCEN : Deux morts et un blessé dans un accident de la route

Malgré les diverses campagnes de sensibilisation sur les risques des accidents de la route entreprises par les divers services sécuritaires en collaboration avec les différents partenaires, la route continue d’endeuiller les familles à Tlemcen. En effet, un grave accident de la route est survenu cette fin de semaine au niveau de la route nationale N°35 reliant la localité de Boukeyou à Ghazaouet. Il s’agit d’une violente collision entre un véhicule léger et un camion, faisant deux morts dont un âgé de 18 ans et un blessé grave. Les éléments de la protection civile sont intervenus pour évacuer les morts et le blessé, tandis que la gendarmerie nationale territorialement compétente a ouvert une enquête afin de déterminer les causes et circonstance de cet accident.