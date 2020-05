TLEMCEN : Démantèlement d’une bande d’escrocs

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la brigade de recherche et d’investigation (BRI) de la police judiciaire relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen ont réussi à démanteler une cellule criminelle spécialisée dans l’escroquerie, faux et usage de faux, et falsification de documents administratifs, relevant de plusieurs organismes publics. Le communiqué de la sureté de wilaya fait savoir que le principal membre de la cellule faisait croire à ses victimes qu’il est un intermédiaire d’administration pour l’acquisition de logements en contrepartie d’une grosse somme d’argent .Après l’ouverture d’une enquête sur l’affaire, les policiers arrivèrent à identifier et arrêter deux autres suspects complices âgés de 30 et 50 ans ,ainsi que la saisie de plusieurs documents administratifs en leur possession et des équipements électroniques dont une imprimante et des photocopieuses grand format .Après l’entame de la procédure d’usage, les mis en cause ont été traduits devant la justice.