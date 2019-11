TLEMCEN : Arrestation de deux agresseurs et saisie de kif

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la septième sûreté urbaine relevant de la wilaya de Tlemcen, et suite à une plainte déposée par un citoyen faisant état d’une agression à son encontre à l’arme blanche par des inconnus, dont il a été victime, ont ouvert une enquête ayant abouti à l’identification de suspects, que le plaignant a reconnu, et ce grâce aux investigations menées par les éléments de la police scientifique Après les procédures d’usage, les deux mis en cause ont été présentés par devant le procureur près le tribunal de Tlemcen. Dans le même contexte ,les mêmes policiers ont lors d’une patrouille de routine effectuée au niveau du quartier el-Koudia ,arrêté un suspect en possession de deux morceaux de kif traité d’un poids de 25,5 grammes, et deux comprimés psychotropes de marque ‘’ Ecstasy’’. La perquisition de son domicile a permis également la découverte d’une arme blanche ‘’ikape ‘’et d’un cutter ainsi qu’une somme d’argent de 19430 dinars. Le suspect , M.Z. 55 ans, repris de justice a été présenté par devant le procureur, conclut le communiqué de la sûreté de wilaya .