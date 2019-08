TLEMCEN : Arrestation d’un agresseur

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la troisième sûreté urbaine relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont arrêté un dangereux agresseur, repris de justice après une plainte déposée par une victime. L’inculpé arrêté était en état d’ivresse très avancé, il s’est introduit à l’intérieur du domicile du plaignant en agressant deux personnes leur occasionnant diverses blessures sur tout le corps à l’aide d’un bâton et d’une arme blanche. Présenté par devant le procureur près le tribunal de Tlemcen, le mis en cause répondant aux initiales de A. M, âgé de 20 ans a été condamné à un an de prison ferme assortie d’une amende de 40.000 dinars conclut le communiqué de la sûreté de wilaya.