TIZI-OUZOU : Démantèlement d’une bande de trafic de corail

Une groupe de malfaiteurs spécialisé dans la contrebande de corail a été démantelé à Tizi-Ouzou par les forces de police de la Sûreté de wilaya, qui a récupéré plus de 59 kilos de coraux, a indiqué la cellule de communication de ce corps de sécurité. La mise hors d’état de nuire de ce groupe de malfaiteurs a été rendue possible suite à l’exploitation de renseignements faisant état d’un trafic de corail dans la wilaya. Le travail de recherche lancé par la police a permis d’identifier et d’interpeller les trois (3) membres de cette bande organisée dans le trafic de cette ressource protégée, a-t-on ajouté de même source. Deux des contrebandiers sont originaires de la wilaya de Tizi-Ouzou (commune de Tizi-Ouzou et Zekri) et le troisième de la wilaya d'El Tarf. Ce dernier est le présumé fournisseur en corail extrait d’El Kala. Ses deux acolytes se chargeaient de sa vente dans la wilaya de Tizi-Ouzou afin qu’il soit utilisé dans la fabrication de bijoux traditionnels à base d’argent et de corail connus dans la région, a-t-on observé de même source. Lors de cette opération, les mêmes services de la Sûreté de wilaya ont procédé à la saisie d’une quantité de plus de 59 Kg de corail, ainsi que deux (2) véhicules touristiques utilisés pour le transport de cette matière, a mentionné la source. Présentés lundi au parquet de Tigzirt, territorialement compétent, deux mis en cause dans cette affaire ont été placés en détention préventive et le troisième placé sous contrôle judiciaire pour "contrebande de marchandise interdites" et "transport sans autorisation de corail", a-t-on indiqué.