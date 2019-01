TISSEMSILT : Une femme battue à mort par son mari

Une femme âgée de la trentaine a été battue à mort durant la nuit du mardi à mercredi à Tissemsilt plus exactement à Souk H’lima dans la partie haute de la ville. En effet, vers 19h30, son compagnon, un homme de 46 ans, appelle les pompiers après avoir constaté que sa femme a perdu connaissance. Selon les informations dont nous disposons, à 19h30, le mis en cause prévient son voisin pompier et révèle que cette femme est dans un état critique et que le corps de la concernée porte des traces de coups sur le corps et le visage précise une source proche de l’affaire, quelques minutes plus tard, l’officier pompier rappelle la police et annonce que la jeune femme est décédée. Tout de suite, les agents de la protection civile et les policiers avaient investi le domicile et à la même heure, les forces de l’ordre interpellent le jeune homme pour homicide volontaire. Enfin, une enquête a été ouverte alors que le mis en cause est placé en garde à vue.