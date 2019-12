TISSEMSILT : Un demi-quintal de viande impropre à la consommation saisi

Une quantité d'un demi-quintal (50 kilogrammes) de viande de volaille impropre à la consommation a été saisie au niveau du centre-ville de Tissemsilt par les éléments de la PUP relevant de la sûreté de wilaya, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. En effet, les éléments de la police qui effectuaient en cette fin de semaine une patrouille ordinaire au niveau de la ville ont pu intercepter une voiture frigorifique douteuse et après vérification, il s’est avéré que le conducteur transportait de la viande de poulet avariée qu’il comptait vendre probablement aux restaurateurs aux fins de rôtir les poulets, cette viande dont la source reste inconnue , ne dispose même pas d’un certificat vétérinaire. Les services de police ont aussitôt transféré la marchandise suspecte au bureau d’hygiène communal, où il sera vite confirmé par un vétérinaire que cette viande blanche de 50 kilogrammes, saisie est impropre à la consommation, soulignant enfin que la marchandise saisie a été détruite, les services de la sûreté ont dressé un procès-verbal en vue d’engager une procédure judiciaire près le tribunal de Tissemsilt pour absence de conditions de transport et d’emballage de viande, absence de certificat vétérinaire et commercialisation de viande blanche impropre à la consommation.