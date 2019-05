TISSEMSILT : Plus d’une vingtaine de personnes intoxiquées

Pas moins de 20 personnes des deux sexes et de différents âges, ont été admises, dernièrement à l'EPSP de Teniet El Had au nord du chef-lieu de la wilaya de Tissemsilt visiblement à la suite d’une intoxication alimentaire. Selon une source médicale locale, “toutes ces personnes et d'autres reçues durant ces derniers jours souffraient de fièvre, de vomissements, de douleurs abdominales et de diarrhées aiguës, elles ont toutes été prises en charge, soignées et sont rentrées chez elles”. Toujours, selon la même source, les victimes de cette intoxication habitent différentes parties de la ville de Bordj El Emir Abdelkader plus connue par Taza et n'ont pas consommé de repas collectif ou un quelconque produit périmé, certains avancent comme cause la consommation du L’ben, du lait et autres produits laitiers dont les animaux ont été affectés par des foyers de fièvre aphteuse. Cependant, l’origine véritable de l’intoxication a été déterminée dans la localité d’Ezaoura, les services de sécurité accompagnés de ceux de la prévention et des services vétérinaires se sont déplacés sur place pour une éventuelle enquête épidémiologique qui l’avait confirmé et avait tout de suite interdis toute consommation de ces produits, les mêmes services de l’Agriculture sont revenus sur les mesures préventives prises pour éviter davantage la propagation de ce phénomène, selon eux, le secteur prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter aux citoyens des pertes.