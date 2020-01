TISSEMSILT : Perturbation de la connexion Internet

Bien que l’Internet se positionne aujourd’hui comme une des plus pressantes nécessités, ses déconvenues ou son inexistence par endroits, sont le point noir qui a réduit le travail prestataire d’Algérie Télécom à un commerce pur et simple, les internautes de la ville de Tissemsilt notamment depuis plusieurs jours ne savent plus comment faire devant les perturbations relatives à la connexion au réseau de l’ADSL. En effet, il s’agit entre autres de coupures intempestives et parfois d’une connexion aux pas de tortue, ce qui a désagréablement surpris les habitués de l’Internet et des cybercafés, pourtant la connexion est garantie de haut débit. Ces coupures répétitives et inattendues ont sérieusement perturbé la vie des citoyens et à l’heure de l’Internet et de l’informatique beaucoup de gens sont pénalisés, en plus de l’absence du réseau, l’utilisateur de l’Internet n’est même pas remboursé pour les jours sans connexion. Devant cet état de fait, les abonnés ne savent plus quoi faire devant ce non empressement des parties concernées, ce qui en fin de compte n’a pas laissé les internautes qui étaient les plus touchées, insensibles pour dénoncer ce phénomène qui ne semble malheureusement pas trouvé encore de solution. Ces perturbations interpellent en urgence les responsables d’Algérie Télécom afin de prendre ces préoccupations au sérieux…