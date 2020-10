TISSEMSILT : Le centre universitaire enfin promu en Université

C’est désormais acquis, le centre universitaire Ahmed Ben Yahia El Wancharissi de Tissemsilt accède au statut d’un décret exécutif ayant été pris en ce sens. Ouvert depuis 2005, avec un peu plus de deux mille étudiants et moins de cent professeurs , ce centre a justifié sa promotion par l’extension des structures pédagogiques et d’hébergement et aussi par la multiplication du nombre de ses étudiants, exactement un peu plus de 8000 étudiants dans les trois paliers du cursus universitaire Par ailleurs, une même source sûre nous a affirmés que les études à la désormais université de Tissemsilt sont suivis dans de bonnes conditions au profit de la première promotion d’étudiants de la 3e année licence et de la 1re année master, qui se composent à elles seules de plus de 1 500 étudiants et étudiantes sur un total de plus de 8000 étudiants qui suivent les études au niveau de la même structure universitaire. Pour la précision, il s’agit de ceux qui terminent le deuxième semestre de l’année universitaire 2019-2020. En outre, il y est ouvert plusieurs domaines de formation en plus de ceux déjà existants depuis des années. La même source affirme que depuis quelques mois, l’université a mis à la disposition des étudiants, 10 bus qui s’ajoutent à 12 autres ce qui permet de garantir le transport des étudiants notamment ceux qui habitent les wilayas de Tiaret, Djelfa, Mascara, Chlef, Aïn Defla et Relizane, de même que ceux qui poursuivent leurs études dans les différents instituts universitaires de Tissemsilt. Cependant, qu’est- ce qui changera avec ce nouveau statut, sachant qu’à la tête de cette université, il y a aussi un nouveau recteur en la personne du Dr Aissani Mhamed? il y aura probablement l’augmentation des domaines et filières de formation et avec, le nombre d’étudiants, mais avec la réflexion déjà engagée et penchée sur la spécificité de notre région, les études et la formation seront surement arrêtées sur la fonction des exigences du marché local et de la particularité ainsi que sur les potentialités économiques de la wilaya, c’est-à-dire sur la base de ses vocations.