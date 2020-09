TISSEMSILT : Le centre spécialisé pour les maladies chroniques toujours fermé

En effet, on se souvient que le secteur de la santé dans la wilaya de Tissemsilt avait bénéficié à cette époque d’une nouvelle structure médicale afin de répondre à la demande importante des malades chroniques de la wilaya. A l’époque, l’ex-wali avait insisté sur l’achèvement des travaux d’aménagement extérieurs, aussi, il a mis l’accent sur la rapidité dans la réception définitive du projet, mais malheureusement, la structure est restée telle qu’elle a été mise en service et rien n’a été changé depuis, ni aménagement extérieur incluant le mur de clôture ni encore son équipement. Ce qui l’expose désormais aux actes de vandalisme et à la dégradation, pénalisant par la même, les malheureux malades d’en bénéficier puisque cette structure de santé une fois ouverte au grand public constituera une valeur ajoutée pour la prise en charge médicale spécialisée dans cette wilaya de l’intérieur du pays, et ce, tout en contribuant à soulager les patients des contraintes de déplacements coûteux vers les structures de santé lointaines. On avait précisé à l’époque qu’elle sera dotée d’un équipement médical de haute gamme et assurera des soins médicaux et des assistances liées à diverses spécialités médicales chroniques. Enfin, une source sûre près la direction de la santé de la wilaya nous a fait savoir que le cahier de charges pour l’aménagement extérieur de ce centre est enfin prêt et sera prochainement lancé. Néanmoins, la rapidité dans l’exécution est primordiale afin de rattraper ce grand retard.