TISSEMSILT : La CNAC à l’écoute des citoyens

La Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) agence de Tissemsilt poursuit sa campagne de sensibilisation pour toucher l’ensemble des personnes concernées par la nouvelle plateforme numérique Araacom et connaitre les avis et autres suggestions sur le secteur en général et l’agence CNAC en particulier. En effet, dans le cadre de l’amélioration de ses prestations de service, la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) agence de Tissemsilt vient de rentrer dans une nouvelle phase quant à sa relation avec ses partenaires, selon le directeur de l’agence Mr Balegh Rabeh, cette plateforme numérique vise à recueillir les avis, les points de vue et les suggestions des citoyens, pour les exploiter afin d'améliorer la qualité des services et prestations dans les domaines du Travail, Emploi et Sécurité Sociale via l’espace Araacom et le mettre au profit des citoyens et usagers du secteur, tels les experts, les universitaires, les chercheurs, les syndicalistes et les représentants de la société civile et même les associations. Selon le directeur de cette agence, cette plateforme vise l’amélioration des services offerts à ses usagers à travers la modernisation et l’informatisation, elle permettra aux utilisateurs de répondre à une série de questions rapides et successives sur l’efficience des services et prestations fournies, et d’en évaluer son impact sur la société. Selon le même responsable la plateforme est un acquis qui n’est pas sans traduire l’impact de la modernisation engagée par la Cnac à l’effet donner à la notion du service public la dimension qui se doit, elle est ouverte au grand public jusqu’à mi juillet. Les données et les propositions recueillies à travers cette plateforme feront l’objet d’études par les spécialistes et experts dans le domaine, ce qui permettra ainsi aux pouvoirs publics d’avoir une vision commune et homogène sur les mesures à entreprendre dans l’avenir et répondre efficacement aux attentes des citoyens en leur offrant le meilleur des services.