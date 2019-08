TISSEMSILT : Des pompiers blessés dans un accident de la route

Un accident de la circulation est survenu hier dans la matinée sur la route reliant Bordj Bounaama et Sidi Slimane au nord du chef lieu de la wilaya de Tissemsilt, blessant trois personnes, tous agents de la protection civile. En effet, selon une source généralement sûre, l’accident s’est produit après que ces derniers aient été instruits se ravitailler en carburant pour le camion d’intervention pour parer à un quelconque accident et c’est en se déplaçant entre ces deux villes, que le chauffeur du camion de la protection civile a perdu le contrôle pour se retrouver dans un ravin. Probablement cela est du à l’excès de vitesse ce qui a engendré ce tragique accident. Les blessés ont été tout de suite transportés à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, sachant que seul le chauffeur est relativement plus touché que ses collègues, alors que les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.