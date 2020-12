TISSEMSILT : Des ambulances et des aides au profit des communes

Sous la supervision du wali de Tissemsilt, en présence du président de l'APW, des autorités civile et militaire locales, une grande cérémonie a été organisée pour offrir certaines aides aux collectivités locales et personnes de certaines communes des zones d’ombre de la wilaya de Tissemsilt, toujours à la recherche de ce développement tant voulu. En effet, des enveloppes financières ont été allouées pour l'acquisition d'ambulances au profit de cinq 05 communes à savoir : Ouled Bessam, Ammari, Malaab, Bordj El Emir Abdelkader et enfin Maacem et à la même occasion, deux 02 subventions ont été attribuées pour l'acquisition de deux camions citernes au profit de deux communes qui sont Bordj El Emir Abdelkader et Sidi Boutouchent. Concernant le dossier des logements ruraux, la wilaya avait bénéficié de 600 aides pour le seul exercice de 2020 et selon les responsables, ces aides seront réparties selon des critères bien définis et un programme qui dépend principalement des résultats obtenus sur le terrain et selon la priorité et les besoins des communes choisies pour le programme de la construction rurale. Ainsi 74 aides pour le logement rural ont été distribuées dans quatre communes réparties comme suit : Ouled Bessam 11 aides, Lazharia 14 aides, Maacem 23 aides et enfin Sidi Abed 26 aides à l’habitat rural, lequel programme avait profité à la wilaya avec pas moins de 30297 aides. Malgré cela, la demande sur ce type de logement est toujours en ascension et l’insatisfaction aussi du fait que beaucoup de zones d’ombre caractérisaient ce dossier par un passé qui n’est pas lointain et de ce fait, il est important de donner beaucoup plus d'importance à ce type de logement pour maintenir la population dans les régions respectives et tenter d'atténuer un tant soit peu la pression qui est de nos jours sur le logement social.