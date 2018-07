TISSEMSILT : De lourdes peines contre des faussaires de monnaie

Impliqués dans une affaire de trafic de documents officiels de faux billets qui n’a toujours pas dévoilé vraiment tous ses secrets, du moment que le principal accusé est toujours en cavale et ce, depuis près d’une année, quatre personnes toutes originaires de Hamadia accusés de constitution de groupe de malfaiteurs, falsification et commercialisation de faux billets de la monnaie nationale ont été présentés en cette fin de semaine par devant le juge de la cour de justice de Tissemsilt, après avoir traité leur affaire il y a près d’une année. En effet, (04) mis en cause dans cette affaire se sont succédés pour passer devant le juge compétent alors que la cinquième personne est toujours en cavale, selon certaines sources. L’affaire remonte au jour où l’un des accusés s’est payé un téléphone portable avec de faux billets et en faisant la découverte, la victime avait déposé une plainte contre le mis en cause qui juste après son arrestation avait dénoncé ses complices qui utilisaient un matériel informatique sophistiqué pour tromper les victimes. A la fin des comparutions, le représentant du droit public a requis des peines entre cinq et dix ans de prison pour les quatre mis en cause et la perpétuité pour le principal accusé en fuite.