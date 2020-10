TISSEMSILT : Arrestation d’un escroc, ‘’faux’’ cadre à la présidence

Le procureur de la République près le tribunal de Tissemsilt a déclaré lundi 26 octobre qu’un imposteur se faisant passer pour un haut fonctionnaire auprès de la présidence de la République a été arrêté. En effet, selon le communiqué du procureur de la République près le tribunal de Tissemsilt, cette arrestation est intervenue sur la base d’une plainte déposée par le wali de Tissemsilt contre le suspect nommé Lalali Said, ordonnant l'ouverture d'une enquête judiciaire. Suite à cela, des mesures de poursuites judiciaires ont été prises à l'encontre de l’accusé par la juridiction du tribunal de Tissemsilt, en communiquant même sa photo au grand public. Selon la même source, le mis en cause est accusé du délit d'utilisation d’une fonction dont seuls les pouvoirs publics ont précisé les conditions d'octroi en plus du délit de se faire passer pour une tierce personne (haut responsable à la présidence). Le juge en charge de ce dossier et après l’arrestation du mis en cause, invite à travers tous les canaux de communication toute personne victime d'une escroquerie ou ayant eu affaire à l'accusé de se rapprocher en tant que victime ou témoin vers les parties compétentes dont le tribunal de Tissemsilt.