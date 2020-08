TINDOUF : Arrestation des auteurs de plusieurs vols

Le tribunal de Tindouf vient de placer deux individus en détention préventive et adresser une citation directe à un mineur pour plusieurs affaires de vol à l’intérieur de véhicules dont ils sont poursuivis. Une longue enquête ouverte par les éléments de la 1ère sûreté urbaine de Tindouf a abouti la semaine dernière à l'arrestation de 3 individus, en l’occurrence Y.Y, B.S et T.A respectivement âgés de 24, 21 et 17 ans. Au cours de l'interrogatoire, ils reconnurent avoir opéré 7 vols à l'intérieur de véhicules stationnés dehors ces derniers mois.