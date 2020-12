TIGHENNIF (MASCARA) : La route, cauchemar des habitants de ‘’Bradaia’’

Les habitants du quartier "Bradaia" à Tighennif, dans la wilaya de Mascara, souffrent depuis plus de vingt-cinq ans, de l'usure des rues qui se transforment en flaques d'eau et en boue à chaque fois qu'il pleut. En effet, les piétons et les conducteurs de véhicules trouvent toutes les peines du monde de pénétrer à l’intérieur du quartier ou d'en sortir, même après l'arrêt de la pluie où les habitants du quartier sont obligés de rester chez soi, les travailleurs ne vont pas au travail, ni les enfants scolarisés à leurs écoles. Les véhicules, quant à eux, restent stationnés en raison de l'état délabré des rues à l'intérieur de ce quartier. Un des plaignants a déclaré que malgré que la réhabilitation de ces routes reste une opération facile, les responsables concernés n'y prêtent aucune attention, même si elles conduisent à une route de wilaya qui mène vers la wilaya de Tiaret, d'un coté et vers le chef- lieu de la wilaya de Mascara d'un autre coté. Un autre citoyen ajoute que leurs souffrances durent depuis plus d'un quart de siècle, non seulement l'hiver mais aussi l'été, avec la poussière quand le vent souffle même légèrement. Les habitants du quartier se plaignent de la propagation des déchets, ainsi de la détérioration des canaux d'égouts colmatés, a tenu à nous le dire, Akermi Miloud, un habitant du quartier "Bradaia", dont une partie a été réparée et une autre attend que les responsables concernés s'en occupent, malgré les plaintes répétées, dit un autre citoyen, restées vaines. Une situation catastrophique dans une grande commune comme Tighennif, par sa superficie et sa population.