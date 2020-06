TIGHENNIF (MASCARA) : Arrestation de deux vendeurs illicites de boissons alcoolisées

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de boissons alcoolisées, les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la Sureté de daïra de Tighennif ont réussi à neutraliser deux individus âgés de 24 et 51 ans, et à saisir une quantité de 480 unités, après exploitation de renseignements au sujet de l’activité du suspect âgé de 24 ans, qui revendait des boissons alcoolisées à partir de son domicile familial. Le domicile en question a été perquisitionné, ce qui a permis d’arrêter son complice âgé de 51 ans et de saisir la dite quantité. Le mis en cause arrêté a été conduit au siège de la Sureté de daïra où une enquête a été ouverte, durant laquelle le suspect en fuite a été arrêté. Une fois les procédures d’enquête accomplies, une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des mis en cause, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice.