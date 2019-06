TIARET : Un sexagénaire écroué pour agression sexuelle sur 4 fillettes

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret et lors d'une audience directe, a ordonné la mise sous mandat de dépôt, d’un homme âgé de 60 ans, lequel serait originaire de la wilaya de Sétif, pour les griefs: Atteinte à la pudeur et agression sexuelle sur mineure, apprend-on auprès d'une source proche du parquet de Tiaret. En effet, le mis en cause, commerçant, saisit les opportunités dans son local pour satisfaire ses besoins bestiaux, et ce en avançant de petites sommes d'argent à des fillettes âgées de 9 à 11 ans, lesquelles venaient faire des achats. L’on apprend de suite que le nombre des fillettes était de 4 et que l'une d'elles aurait informé ses parents, qu' elle a fait objet d'agressions sexuelles de la part du dit commerçant qui, en plus photographiait ses victimes dans des scènes "érotiques" et lesquels parents sans attendre ont ,à leur tour, informé les services de police judiciaire, relevant de la sûreté de daïra de Dahmouni, qui ont ouvert une enquête et ont pu arriver à déchiffrer les tenants et les aboutissants de cette scandaleuse affaire qui a été rapidement diffusée à travers les réseaux sociaux et a suscité l'ire de l'opinion publique et le grand mécontentement de la population de Dahmouni, à quelque 17 km du chef-lieu du chef-lieu de wilaya de Tiaret, apprend-on des mêmes sources.