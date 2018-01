TIARET : Un jeune tue son ami, et blesse un autre

De vieilles altercations ont refait surface et ont abouti à l’irréparable entre 3 amis a Ksar-Chellala, à 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret. En effet, aux environs de 22h30mn, de ce dimanche 21 janvier 2018 et juste à côté du CEM «Base 7", situé dans les hauteurs de la ville de Ksar-Chellala, 3 amis se sont échangés des accusations et des altercations qui ont tourné à une bagarre pour rejoindre des proportions alarmantes. A ce titre, le nommé A.T, âgé de 21 ans et se sentant très humilié s’est servi d’un couteau et a dirigé le coup vers la poitrine du nommé R.R, âgé de 31 ans et lequel est tombé par terre, mort sur le coup et gisant dans une grande mare de sang et ne s’arrêtant pas à ce point, le présumé-auteur de cet acte s’est dirigé vers le nommé S.H, âgé de 31 ans en l’atteignant avec un coup de couteau au niveau de la main. Ce dernier a été évacué d’urgence vers l’hôpital. Il est également tout à signaler que l’auteur du double acte a été arrêté par les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Ksar-Chellala quelques minutes après ce crime. L’enquête suit son cours, apprend «Réflexion" auprès de sources sécuritaires.