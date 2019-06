TIARET : Un enfant de 10 ans mortellement écrasé par un camion

Le tronçon routier de la R.N 40,reliant la commune de Dahmouni au chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été le théâtre d'un tragique accident, ce mardi apprend-on auprès d'une source sécuritaire qui ajoute, qu'un enfant de 10 ans a été mortellement écrasé par un camion(poids lourds).En effet, cet enfant était au bord de la route et dans un moment d’inattention, le pire est arrivé. Le corps de la victime a été transféré au service de médecine légale au niveau de l’hôpital "Youssef Damerdji" de Tiaret et une enquête a été ouverte par les services de gendarmerie nationale territorialement compétents, précise notre source. Dans le même contexte, l'on apprend qu'un jeune a trouvé la mort dans un accident à Sougueur et ce, suite au renversement de sa voiture de marque "Caddi" , laquelle roulait à grande vitesse car elle faisait l’objet d'une poursuite par un autre véhicule, apprend-on auprès d'une source bien informée qui ajoute que l'accompagnateur de la victime, a été gravement blessé et a été évacué en urgence vers l’hôpital de Sougueur, à quelque 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret. Une enquête est ouverte par les services de police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Sougueur et le corps de la victime a été déposé à la morgue.