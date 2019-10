TIARET : Un déficit de 700 milliards à la Direction de l’énergie

Il s'agirait de l'alimentation en gaz de ville des localités de Sidi-Amar(Frenda) qui a bénéficié d'une enveloppe de 25 milliards de centimes, et ce pour répondre aux besoins de 200 foyers et la localité de Bounouel (Takhemaret),qui a bénéficié d'une enveloppe de 61 milliards de centimes au profit de 770 foyers. Notre source ajoute que 78 milliards de centimes ont été débloqués pour l’électrification rurale concernant 40 douars repartis sur 30 communes de la wilaya de Tiaret, qui recense 42 communes. Cette enveloppe, faudrait-il le rappeler; est destinée à 1.000 foyers et abordant le volet de l’électrification urbaine, notre source dira qu'une enveloppe de 26 milliards de centimes a été destinée à 26 quartiers, repartis à travers tout le territoire de la wilaya de Tiaret, en rappelant que ces repartirions d'enveloppes ont vu le jour suite à des recensements opérés en 2015/2016 et qui ont été élaborés par les services de la direction des mines de Tiaret avec un déficit de 2.000 km signalé en zones éparses et semi-éparses, dira notre source, qui ajoute qu'aux horizons de 2030, toutes les régions du sud de la wilaya seront alimentées par le biais de l’énergie solaire selon un nouveau programme conçu par le ministère de l’intérieur, à ce titre,13 communes du sud de la wilaya, sont concernées. Pour rappel, le directeur de l’énergie nous a officiellement déclaré que la wilaya de Tiaret, accuse un déficit de 7 milliards de dinars et ce, pour répondre aux besoins de 201 douars, recensant 3618 foyers et 1.994 km de réseau d’électrification en notant que 20% de ce réseau est proie à un gel, ce qui revient à 240 km de la totalité du réseau. Dans le même contexte, un communiqué de presse adressé à notre rédaction par la direction des mines, fait valoir les doléances de la population de la localité "Aghellal" où les revendications des habitants ont été prises au sérieux et ce après les contestations de la population, illustrées par une grogne "spectaculaire" comme nous l'avons rapporté dans nos éditions antérieures où les habitants ont catégoriquement bloqué la RN 90 et ont dressé une tente en pleine route. Le directeur de l’énergie de la wilaya, Mr Boudjella Miloud, a tenu, à travers un communiqué, à rassurer la population que la possibilité d'alimentation en gaz se fera par une greffe à la canalisation qui fait passage dans la localité de Torriche et que pour la période actuelle, les inscriptions des programmes se feront dans le prochain quinquennat. Pour simple rappel, les régions de Faraa et Koudiet, seront alimentées prochainement en électrification rurale et ce après avoir fait objet d'inscription .Nous y reviendrons avec plus de détails.