TIARET : Un dealer écroué à Ain Dehab

Agissant sur informations, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra d'Ain-Dehab, à 70 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont arrêté le dénommé H.M, 55 ans .L'arrestation a eu lieu, à la sortie Nord de la ville d'Ain-Dehab, en notant que le mis en cause, était à bord d'une voiture .Le contrôle d'identité et la fouille minutieuse de la voiture, ont permis la découverte de 36 comprimés de psychotropes. Appuyés d’ une ordonnance dument signée par le procureur de la République ,près le tribunal de Sougueur ,territorialement compétent ,les policiers se sont déplacés au domicile du mis en cause et ont découvert 16 comprimés de psychotropes ,soit une quantité globale de 52 comprimés de psychotropes .Présenté par devant le magistrat-instructeur ,lors d'une comparution directe ,le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt .Dans le même contexte ,les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire ,relevant de la sûreté de daïra de Sougueur, agissant sur informations ,ont arrêté le dénommé A.B,30 ans ,suspecté de commercialiser des boissons alcoolisées .Une perquisition des lieux ,a permis la découverte de 280 unités de boissons alcoolisées .Présenté par devant le magistrat-instructeur ,près le tribunal de Sougueur ,le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction ,par les services de communication ,relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret .