TIARET : Un bébé de 8 mois meurt brulé dans un incendie

De source sécuritaire, l’on apprend qu'une habitation, située dans la localité d’"Ain-Rajeh",relevant du chef-lieu de commune de Serguine,à quelque 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a pris feu dont les origines demeurent encore ignorées .Ces feux n'ont rien épargné et l'on a enregistré des dégâts matériels très importants et l'on déplore, la mort d'un bébé de sexe féminin, laquelle se trouvait enveloppée d'une couverture sans que sa famille n'y prête attention .Évacuée d'urgence à l’hôpital de Ksar-Chellala,elle a rendu l’âme eu égard à la gravité des brûlures constatées et qui étaient du 3eme degré et dans le même contexte, et malgré les efforts des voisins et des citoyens, la maison a été totalement incendiée et les membres de cette pauvre famille se sont retrouvés sans toit et sans abri, sollicitant l'intervention du wali et des autorités locales de les épargner de cette détresse.