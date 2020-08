TIARET : Retrait de 315 permis de conduire en juillet

Durant le mois de juillet 2020,les services de l’ordre, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret, ont dressé à l'encontre de personnes 740 amendes forfaitaires et procédé au retrait de 315 permis de conduire, ainsi que la mise en fourrière de 7 véhicules toutes marques confondues, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction, par les services de communication de la sûreté de wilaya de Tiaret. Le communiqué précise que les mêmes services ont enregistré 9 accidents de route à l'intérieur du tissu urbain et l'on déplore 1 mort et 17 blessés durant ce mois de juillet. Concernant la protection de l'environnement, les mêmes services ont enregistré 46 procédures judiciaires à l'encontre de personnes ayant entamé des travaux de constructions illicites, avec le recensement de 5 fuites d'eau. Dans le même contexte, le communiqué de presse fait part de l'incinération de 34 kg de poissons, et près de 28 kg de viande rouge, à cela s'ajoute la saisie de 267 kg de fruits et 93 kg de légumes, sans mention de la destination, lit-on toujours

dans le communiqué.