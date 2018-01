TIARET : Mort d’un chauffeur dans une collision

Le dimanche 21 janvier 2018, et aux environs de 9h, le CW09 , l’entrée de la commune de Rosfa,a été le théâtre d’un tragique accident reflété par une collision entre un camion et une voiture de marque "Picanto" apprend-on auprès d’une source généralement bien informée qui ajoute qu’un camion sortant d’une bretelle reliant un point d’eau où s’approvisionnent les riverains, a heurté de plein fouet la voiture qui roulait à vive allure et laquelle collision s’est soldée par la mort du chauffeur de la voiture et il s’agit de C.H, âgé de 20 ans qui a été évacué vers la polyclinique d Ain-Kermès où il a rendu l’âme et son corps a été déposé à la morgue de l’hôpital de Frenda . Pour rappel, la commune de Rosfa est distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret de près de 95 km et une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Rosfa.