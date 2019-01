TIARET : Les professeurs du lycée de Ksar-Chellala en grève

Le dimanche 20 janvier 2019, les professeurs du lycée "Chebaiki Abdelkader" ont entamé un sit-in et une grève générale ayant totalement paralysé le lycée, une grève qui s'est inscrite dans sa deuxième semaine et ce, suite à l'absence de chauffage, et surtout en cette période où la région de K'sar-chellala passe par une étape de froid «sibérien" et le pot-de roses a été débusqué par le wali qui a dépêché une commission d’enquête sur les lieux pour voir de très près et situer les responsabilités. En effet et en un temps record, la Sonelgaz a dépêché des entreprises pour l'emplacement d'un nouveau transformateur d’énergie électrique et cette préoccupation a été illustrée par plusieurs correspondances adressées à qui de droit par le staff administratif du dit-lycée,cependant les réticences et les hésitations, voire la passivité affichée des services techniques et de suivi relevant de la direction des équipements publics, ont failli à leurs missions et n'ont pas honoré leurs engagements selon des sources responsables qui ajoutent que ce mobile a amplifié l'ire du wali qui a menacé de prendre des mesures urgentes et disciplinaires. Pour sa part, la directrice de l’éducation a déclaré être responsable du volet pédagogique et les services techniques de la direction des équipements publics ont mis beaucoup de retard pour répondre à ces préoccupations.